Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца в России высоким спросом
Резкое увеличение цен на куриные яйца является следствием высокого спроса. Об этом заявила председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.
«Высокий рост спроса опережает возможности предложения», - сказала она в интервью РБК.
Глава Банка России отметила, что в связи с высоким темпом роста цен «постоянно что-нибудь выстреливает». Она также вспомнила 2021 год, когда дорожал «то один тип товаров, то другой». Набиуллина назвала инфляционные ожидания одним из параметров увеличения стоимости товаров.
На прошлой неделе в Россельхознадзоре сообщили, что в Россию привезли первую партию куриных яиц из Азербайджана. В ведомстве уточнили, что их общий вес составил 36 тонн, всего доставили 612 тысяч штук. Спустя несколько дней в РФ поступила вторая партия продукта из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук).
В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин извинился за повышение цен на яйцо и назвал это «сбоем» в работе правительства. Глава государства связал рост цен на товар с увеличением спроса и малыми объемами производства. Он отметил, что кабмин «вовремя не открыл импорт в должном объеме».