В стране и мире Политолог Бредихин рассказал о «привычных методичках» на протестах в Сербии Максим Крюков Ситуация с беспорядками в Белграде может получить развитие, считает научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press Читайте нас на: Политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что беспорядки в Сербии являются примером «привычных методичек» Запада. «Можем говорить, что очередные лекала, которые были разработаны и вновь запускаются в бой, вновь они идут к реализации. Напомню, что в Сербии уже была цветная революция, да и Вучич - не особо пророссийский политик, он старается на двух стульях усидеть», - сказал он в беседе со «Звездой». По мнению кандидата исторических наук, ситуация в Сербии может получить развитие. «Если результатом этих волнений все-таки станет разворот в сторону Европейского союза, соответственно, нельзя считать, что сербы пойдут против Вучича, все может пойти еще дальше. Соответственно, привычные методички будут отработаны», - добавил эксперт. Напомним, накануне вечером в Белграде сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» в ходе акции протеста пытались ворваться в здание городской администрации. Оппозиционеры перекрыли центральную улицу столицы республики и выкрикивали антиправительственные лозунги. Президент страны Александр Вучич заявил, что попытка захвата администрации Белграда объясняется геополитическими факторами и направлена на подрыв независимости и суверенитета Сербии. Экспертное мнение и аналитика