В Рособрнадзоре сообщили об увеличении в ЕГЭ заданий про СВО в будущем

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Число заданий про проведение спецоперации и вхождение в состав России новых субъектов в ЕГЭ будет со временем увеличиваться. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В будущем число таких заданий (на темы СВО и вхождения в состав РФ новых регионов - Прим.Ред) будет расширяться. Сейчас мы говорим только о том, что есть в демоверсии ЕГЭ 2024 года. Каждый год мы актуализируем информацию», - сказал Музаев.

Он уточнил, что число заданий в ЕГЭ-2024 останется без изменений, поскольку содержание экзамена по истории было утверждено до 1 сентября 2023 года.

В демонстрационном варианте ЕГЭ-2024 года по истории, который опубликован на официальном сайте ФИПИ, можно увидеть задания, связанные со спецоперацией и присоединением к России новых регионов. Так, в одном из них предлагает расположить в хронологическом порядке исторические события, включая подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В другом задании говорится про Ольгу Качуру - командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР. Она погибла летом 2022 года в результате артобстрела на трассе Горловка-Ясиноватая.

В ЕГЭ по литературе 2024 года не включили Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Эти меры коснулись всех авторов до второй половины XIX века. Однако школьники смогут использовать произведения этих авторов при выполнении заданий.