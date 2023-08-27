В ЕГЭ по литературе 2024 года не включили Пушкина, Лермонтова и Гоголя

Составители исключили из экзамена разделы о древнерусской литературе, литературе XVIII века, а также первой половины XIX века.

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В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по литературе 2024 года не будет произведений и авторов вплоть до второй половины XIX века. Об этом стало известно после публикации демонстрационного варианта кодификатора экзамена на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, из ЕГЭ исключили разделы, посвященные древнерусской литературе, литературе XVIII века, а также первой половины XIX века. В частности, изменения коснулись таких писателях, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский и А.С. Грибоедов. Отмечается, что обучающиеся смогут использовать произведения данных авторов при выполнении сопоставительных заданий ЕГЭ и написании сочинения.

Что касается «новичков» программы, то в экзамен добавили зарубежных авторов, таких как Умберто Эко (итальянский писатель) и Томас Стернз Элиот (американо-британский поэт), а также представителей литературы народов России XX века. Составители считают, что перед школьниками будет стоять задача продемонстрировать «сформированность российской гражданской идентичности» и «готовность к служению и защите Отечества».

Ранее стало известно, что в ЕГЭ по истории 2024 года включили вопросы по специальной военной операции и включении в состав России новых регионов. Среди заданий приводится вопрос, связанный с фигурами СВО. К примеру, упоминается командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, которая погибла летом прошлого года под артиллерийским обстрелом.