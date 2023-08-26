В ЕГЭ по истории добавили вопросы по СВО

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В единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории 2024 года включили вопросы по специальной военной операции РФ на Украине и присоединении к России новых регионов. Проект демонстрационного варианта экзамена опубликован на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Среди заданий приводится вопрос, связанный с фигурами военной операции на Украине. К примеру, упоминается командир артиллерийского реактивного дивизиона народной милиции ДНР Ольга Качура, погибшая летом 2022 года под артиллерийским обстрелом.

В задании №2 же нужно расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых упоминается подписание договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Напомним, накануне стало известно о том, что к 1 сентября во все российские школы будут поставлены новые учебники по истории для учеников 11 класса. Также в Министерстве просвещения анонсировали полный переход на новые учебники по другим предметам в ближайшие пять лет. Работа по их созданию уже ведется.