Более 20 человек погибли и десятки ранены в лагере беженцев «Аль-Магази» в Газе

Как сообщил палестинский телеканал «Аль-Акса», более двадцати человек погибли и еще десятки ранены в лагере беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа.

© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центре сектора Газа. Об этом сообщил палестинский телеканал «Аль-Акса», уточнив, что в результате атаки погибли более 20 человек.

«Более 20 погибших и десятки раненых в результате сионистских налетов на дома в лагере "Аль-Магази" в центральной части Газы», - передает сообщение телеканала РИА Новости.

Ранее ХАМАС сообщил, что после очередной атаки Израиля потерял связь с группой, при которой находились пять заложников. Подобные ситуации случались и ранее, когда, по данным палестинского движения, после ударов ЦАХАЛ пропали без вести более 60 человек. Скорее всего, все они погибли.