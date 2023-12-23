ХАМАС потерял связь с группой, при которой находились пять заложников

Это произошло после одной из атак Израиля, сообщает представитель боевого крыла ХАМАС.

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Палестинское движение ХАМАС сообщило о потере связи с группой, при которой находились пять заложников. Об этом рассказал представитель боевого крыла ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда. По его словам, это произошло после очередной атаки Израиля.

«В результате бомбардировки мы потеряли связь с группой, ответственной за пять пленных», - цитирует его сообщение РИА Новости.

Абу Убайда также назвал имена трех из пяти заложников, которые находились под контролем группы во время удара израильских сил.

Ранее ХАМАС не раз заявлял о жертвах среди заложников в результате ударов Израиля по сектору Газа. Так, в начале ноября, по данным палестинского движения, после атаки ЦАХАЛ пропали без вести более 60 человек из числа пленных. Предполагается, что все они погибли.