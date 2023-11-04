В ХАМАС заявили, что более 60 пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Под завалами оказались 23 тела израильских заложников, заявил, представитель движения. По его словам, найти остальных не получится.

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Более 60 заложников пропали без вести в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, заявил представитель вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда. Об этом сообщает Al Jazeera.

Предполагается, что все эти заложники погибли. По его словам, под завалами оказались 23 тела израильских заложников.

Абу Обейда добавил, что до остальных добраться до остальных тел погибших вряд ли получится из-за продолжающихся атак.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что «готовы на полный компромисс» по обмену пленными с Израилем.