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В ХАМАС заявили, что более 60 пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа

Владимир Рубанов
23:42 04.11.2023
Под завалами оказались 23 тела израильских заложников, заявил, представитель движения. По его словам, найти остальных не получится.
В ХАМАС заявили, что более 60 пленных погибли при ударах Израиля по сектору Газа
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallook Press
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Более 60 заложников пропали без вести в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, заявил представитель вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда. Об этом сообщает Al Jazeera.

Предполагается, что все эти заложники погибли. По его словам, под завалами оказались 23 тела израильских заложников.

Абу Обейда добавил, что до остальных добраться до остальных тел погибших вряд ли получится из-за продолжающихся атак.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что «готовы на полный компромисс» по обмену пленными с Израилем.

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