Ученый Кошкин заявил, что США может развязать вооруженный конфликт за Арктику

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Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью «Звезде» объяснил, почему США стремятся забрать себе как можно больше арктических территорий, как Штаты хотят противостоять росту влияния России на Арктику и чем может закончиться агрессивная экспансия Запада.

Политолог отметил, что Арктика сегодня - это не просто зона стратегического значения, а «приз 21 века», на территории которого находится колоссальное количество важных для промышленности ресурсов. По мнению эксперта, Штаты обратили свое внимание на север, когда поняли, что там они могут получить все необходимое для своих производственных мощностей.

«В Арктике находятся редкоземельные металлы, нефть и газ. Осознав это, США начали активно атаковать арктические широты, как сейчас, когда расширили свой шельф и объявили "суверенитет над морским дном". Это позволяет Америке решить вопросы обеспечения экономики редкими металлами», - объяснил Кошкин.

Эксперт отметил, что Штаты уже долгое время пытаются подорвать влияние России в северных водах, а теперь стремятся ввязаться в борьбу за влияние в Арктике. Так Белый дом уже заявлял о необходимости разделить Северный морской путь, принадлежащий сейчас исключительно России. Напомнил политолог также и об инциденте с «Северными потоками», к которому предположительно причастны американцы.

«Они в открытую выступили против проекта компании "НОВАТЭК" - проекта "Арктик СПГ-2", - и сказали, что будут закручивать гайки по всем направлениям в отношении этого проекта», - рассказал Кошкин.

По мнению политолога, сейчас разворачивается острейшая борьба, и Штаты активно готовятся к противодействию с Россией за Арктику. Понимая, что у РФ уже есть инфраструктура в регионе, охраняемая ВС РФ, США могут прибегнуть к помощи своих союзников.

«Захватнические действия со стороны США и науськивание их союзников, чтобы они вступили в жесткое противостояние за богатства арктических широт вызывает еще большую озабоченность у мировой общественности. В этой чрезвычайно важной части планеты Америка также хотела бы развязать вооруженный конфликт», - подытожил Кошкин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Госдепа США сообщило о решении правительства Штатов расширить свой территориальный шельф в Арктике. Как отмечается, это позволит США получить доступ к важным ресурсам, входящим в список Белого дома как ключевых для нацбезопасности.