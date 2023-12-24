В московском метро произошла поножовщина между «Китай-городом» и «Пушкинской»

В ходе конфликта между пассажирами московского метро один ранил другого ножом.

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В поезде московского метрополитена, следовавшем по фиолетовой ветке от станции «Китай-город» до «Пушкинской», между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один пассажир был ранен ножом. Всех участников конфликта задержали.

«В какой-то момент один из мужчин достал предмет, похожий на нож. Оппонент, увидев его в руке, предпринял попытку выхватить, получив при этом резаную рану», - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.

Инцидент произошел 24 декабря в 15:00. Следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что в Москве появился преступник, убивающий женщин. Одной из его жертв стала 25-летняя девушка, которую он зарезал в ходе конфликта на почве личной неприязни.

Позже СК России сообщил об убийстве еще одной девушки в гостинице на востоке столицы. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело.