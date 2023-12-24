Уголовное дело возбуждено после убийства девушки в элитном ЖК Москвы

Потерпевшая скончалась на месте, сам напавший на девушку мужчина доставлен в больницу.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девушки на Мухомольном проезде в Москве. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщает ведомство.

По данным следствия, между 25-летней девушкой и 37-летним мужчиной произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, в результате которой второй нанес ножевые ранения девушке, а затем и себе. Отмечается, что потерпевшая скончалась на месте, а мужчина в настоящее время доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Сотрудники столичного СК отмечают, что на месте произошедшего продолжается работа. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз.