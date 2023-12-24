Зарезавший девушку на Мукомольном проезде в Москве признался в еще одном убийстве

Злоумышленник, зарезавший девушку на Мукомольном проезде, совершил еще одно убийство в гостинице на востоке столицы.

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Мужчина, зарезавший девушку на Мукомольном проезде Москвы, совершил еще одно убийство на востоке столицы. В этом он признался сам, сообщили в столичной прокуратуре. По данным Следственного комитета России, он убил еще одну девушку в гостинице.

«Предварительно установлено, что мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, совершил убийство еще одной девушки», - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Следователи уже работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Напомним, что первой жертвой преступника стала 25-летняя девушка. Между ними произошла ссора, как отмечает СК, на фоне личной неприязни. В ходе конфликта 37-летний мужчина несколько раз ударил девушку ножом, а после ранил и себя.