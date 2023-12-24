МИД Ирана заявил, что США «связали руки» ООН и препятствуют миру в Газе

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В МИД Ирана заявили, что США препятствуют установлению режима прекращения огня в секторе Газа, «связывая руки» ООН. Такую мысль высказал официальный представитель дипломатического ведомства Ирана Насер Канаани.

Он отметил, что Иран сделал, что мог, чтобы международные организации установили режим прекращения огня в Газе, однако из-за США, которое обладает правом вето в ООН, сделать этого не получилось.

«К сожалению, эти организации не сумели выполнить эту задачу. В ООН США обладают правом вето и этим правом Вашингтон освободил руки Израилю в продолжении военных действий в Газе», - цитирует его РИА Новости.

Насер Канаани подчеркнул, что Иран с начала палестино-израильского конфликта был в тесном контакте с Катаром и обсуждал вопрос установления режима прекращения огня в анклаве. По его словам, Израиль не намерен останавливаться сейчас и продолжит атаки в Газе. Официальный представитель МИД Ирана также выразил уверенность в том, что все страны, кроме Израиля и США, хотят перемирия в Палестине.

«На мой взгляд, сейчас все страны мира, за исключением США и Израиля, стремятся установить перемирие в Палестине. Однако Вашингтон как обладатель права вето связал международному сообществу руки в решении этого вопроса, - подчеркнул он.

Ранее США настояли на том, чтобы текст резолюции ООН о немедленном прекращении огня в Газе, поменяли и использовали более мягкие формулировки. В результате поправки из документа исчезли призывы к прекращению огня по сектору Газа, осталась лишь часть об оказании гуманитарной помощи и о создании условия для прекращения боевых действий.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал предложенные Вашингтоном формулировки лукавством, которое позволит Израилю беспрепятственно бомбить мирное население Газы. Совбез ООН отклонил поправку США к резолюции.