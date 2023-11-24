Молдавия присоединилась к индивидуальным санкциям ЕС против РФ

Молдавия после рекомендации ЕК присоединиться к некоторым санкциям ЕС против России сделала это в отношении индивидуальных лиц.

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Молдавия присоединилась к санкциям Евросоюза, направленным против индивидуальных лиц в связи с их деятельностью, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». Указ об этом подписал глава молдавского МИД Николай Попеску.

«Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», - цитирует ТАСС текст указа.

Документ появился в связи с тем, что Европейская комиссия в рамках переговоров о вступлении страны в состав ЕС рекомендовала ей присоединиться к некоторым рестрикциям.

Напомним, что ЕК 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза. Решение комиссии было вызвано тем, что Киев и Кишинев провели в стране ряд ранее рекомендованных реформ.