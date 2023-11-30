Лавров: Молдавия может стать следующей жертвой гибридной войны Запада против РФ

Глава МИД РФ отметил, что сейчас убивается формат «5+2» по ситуации в Приднестровье.

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Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Он отметил, что урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад мог «Меморандум Козака». Однако, по словам Сергея Лаврова, НАТО и ЕС «бесцеремонно торпедировали» согласованный Кишиневом и Тирасполем договор.

«А сейчас убивают и формат "5+2", последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», - подчеркнул глава МИД РФ.

Напомним, ранее Сергей Лавров заявлял, что Запад уготовил Молдавии судьбу «следующей Украины», так как ее президент Майя Санду готова на все для вступления в НАТО, даже на объединение страны с Румынией.

По его словам, Запад, используя лояльную им Майю Санду, отказывается от переговоров в формате «5+2» по ситуации в Приднестровье, так как нынешний президент готова силой разрешить ситуацию.