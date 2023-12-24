Пенсионер задержан в Словакии за угрозы стрельбой как «в Праге»

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Полиция Словакии задержала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу как «в Праге». Информацию опубликовало издание teraz.sk.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 64 лет в городе Жилина, находящемся на северо-западе Словакии. Задержанный самостоятельно позвонил на линию спасения, где и озвучил свои намерения.

«Полицейские Жилины в субботу задержали мужчину, который сообщил о том, что повторит нападение, которое было в Праге. Он сообщил, что "сделает то, что было в Праге", позвонив на линию спасения», - сообщили в teraz.sk.

Стрельбу в Карловом университете в Праге устроил 24-летний студент философского факультета в четверг, 21 декабря. По информации полиции, стрелок тщательно спланировал атаку на университет и вдохновлялся схожими инцидентами, происходившими в других странах.