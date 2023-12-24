Житель села Зерново ранен в результате минометного обстрела ВСУ

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Украинские боевики открыли огонь из миномета и танкового орудия по селу Зерново в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, противник выпустил более 30 снарядов по селу. Губернатор сообщил, что в результате атаки ВСУ был ранен один из жителей поселка, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела частично разрушена хозпостройка и нарушено энергоснабжение населенного пункта.

«Все экстренные и оперативные службы работают на месте. Бригады энергетиков ведут восстановительные работы», - сообщил Богомаз.

В пятницу, 22 декабря, российские ПВО сбили четыре украинских беспилотников, летевших в небе над Брянской областью. Беспилотники самолетного типа летели сначала двойками, затем, спустя несколько часов, пятый БПЛА был также уничтожен российскими военнослужащими.