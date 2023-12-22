Пятый за день украинский беспилотник сбит над Брянской областью

© Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО сбили пятый за сегодняшний день украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

Попытка Киева атаковать российские объекты была пресечена сегодня в районе 14.00 по столичному времени. Во время атаки применялись беспилотники самолетного типа.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников в Брянской области. Два из них были уничтожены около 10 часов, а еще два - в районе 11 часов 45 минут.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.