Армия МО РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников врага в Брянской области Два украинских беспилотника были сбиты средствами ПВО около 10 часов по московскому времени, а еще два - около 11 часов 45 минут. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе Брянской области. Два из них, по сообщению российского оборонного ведомства, были уничтожены около 10 часов по московскому времени, а еще два - в районе 11 часов 45 минут. Киевский режим пытался осуществить террористическую атаку, применив для этого беспилотные летательные аппараты самолетного типа. МО РФ уточнило, что вражеские БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика