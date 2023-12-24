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Шесть стран Евросоюза не готовы присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление руководителя офиса украинского президента Андрея Сибигу.

Отмечается, что этими странами стали Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта. Сибига отметил, что все эти страны «имеют политическую волю стать стороной декларации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятие Украины в ЕС развалит объединение. По его словам, в Европе есть здравомыслящие политики, которые понимают, насколько опасными могут оказаться последствия членства Украины в Евросоюзе.

Ранее в Германии посчитали, что вступление Украины в ЕС обойдется в 190 миллиардов евро - страна сможет рассчитывать на большие средства из бюджета. В стране также подчеркнули, что принятие Украины в Евросоюз будет иметь последствия.