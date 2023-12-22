Песков заявил, что принятие Украины развалит Евросоюз

В Кремле отметили, что в Европе есть здравомыслящие политики, которые понимают опасность последствий вступления Украины в ЕС.

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Принятие Украины в ЕС чревато опасными последствиями для европейской системы мироустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя начало переговоров о получении Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем... Это просто подорвет всю систему Европейского союза», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что есть здравомыслящие политики, которые трезво оценивают ситуацию на Украине и ее перспективы стать полноправным членом Евросоюза.

«Трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится», - подчеркнул Песков.

Напомним, что в Брюсселе объявили о готовности дать Украине статус кандидата в члены ЕС и инициировали первый этап переговоров. Для помощи Киеву ЕС намерен выделить транш в 50 млн евро.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан скептически относится к идее вступления Украины в ЕС, так как, по его расчетам, это обойдется в астрономическую сумму в 190 млрд евро, что приведет к краху европейской экономики.



