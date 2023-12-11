В Германии посчитали, что вступление Украины в ЕС обойдется в 190 млрд евро

По данным исследования, Украина сможет рассчитывать на «большие финансовые средства» из бюджета Евросоюза.

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По данным немецких экономистов, вступление Украины в Евросоюз составит от 130 до 190 миллиардов евро, по данным на текущий многолетний финансовый план на 2021-2027 годы. Об этом стало известно из отчета Кельнского института экономики Германии (IW).

«Если Украина вступит в Европейский союз (ЕС) в ближайшие несколько лет, это будет иметь самые разные последствия. И последнее, но не менее важное: такое вступление окажет влияние на бюджет ЕС», - говорится в публикации.

Уточняется, что как «аграрная и густонаселенная страна» Украина сможет рассчитывать на «большие финансовые средства» из бюджета ЕС.

Из этой суммы примерно 70-90 миллиардов будут направлены на сельскохозяйственные субсидии и еще 50-90 миллиардов - на «политику сплочения», или региональную политику Европейского союза по повышению благосостояния страны.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Рекомендации основаны на оценке прогресса по выполнению странами поставленных ранее задач по реформам.