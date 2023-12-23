Антонов заявил, что новые санкции США перечеркивают возможности для диалога с РФ

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение президента США Джо Байдена о расширении правовых оснований для введения антироссийских санкций. Он заявил, что своим решением Штаты перечеркивают возможности для восстановления диалога между двумя странами. Цитату дипломата опубликовала дипмиссия в своем Telegram-канале.

Посол подчеркнул, что новые ограничения США показывают их стремление нанести России стратегическое поражение в экономической сфере, «вставляя палки в колеса» развития отечественного хозяйства, помешав ходу специальной военной операции. По мнению дипломата, вводимые Вашингтоном ограничения не только наносят дополнительный ущерб российско-американским отношениям, но и направлены на «запугивание» российских партнеров.

«Налицо — желание запугать наших партнеров, обрубить взаимовыгодные связи с Российской Федерацией под фанфары геополитических лозунгов. Американцы как будто не понимают или не хотят понимать, что своими безрассудными действиями усиливают искусственное размежевание мирового рынка. "Подтачивают" статус долларовой юрисдикции в глазах Глобального Юга, да и собственных сателлитов», - отметил Антонов.

Байден анонсировал новый пакет антироссийских санкций в пятницу, 23 декабря, в ходе специального брифинга. Представительство Белого дома сообщило, что банки, помогающие РФ обходить санкции, будут отключены от финансовой системы Штатов.