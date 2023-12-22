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Байден собирается усилить санкции против РФ в финансовой сфере

Игнат Далакян
14:44 22.12.2023
По словам представителя Белого дома, новый указ усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках.
Байден собирается усилить санкции против РФ в финансовой сфере
© Фото: Chris Kleponis, CNP, Globallookpress
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден на фоне отсутствия подвижек в вопросе согласования запроса Белого дома о новой помощи Украине собирается подписать указ, который направлен на усиление санкций против Российской Федерации в финансовой сфере. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации американского президента.

«Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках», - цитирует РИА Новости слова чиновника, произнесенные в ходе специального брифинга.

Представитель Белого дома сообщил, что при помощи нового инструмента Соединенные Штаты смогут «преследовать финансовые учреждения», которые не могут сделать выбор между тем, чтобы позволять своим компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие военно-промышленному комплексу России, и прекращением взаимодействия с РФ.

По словам американского чиновника, Соединенные Штаты смогут использовать «вторичные санкции», чтобы преследовать финансовые институты, продвигающие возможности России по созданию оружия, которое применяется в ходе специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что к концу года Соединенные Штаты больше не смогут оказывать помощь Украине. По ее словам, у США вскоре «полностью закончатся деньги» для Киева.

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