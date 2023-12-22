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Вашингтон поставил ультиматум нарушающим антироссийские санкции банкам

Анастасия Бобылева
15:50 22.12.2023
В Белом доме заявили, что у всех банков мира есть выбор: продолжать сотрудничать с Россией или быть связанными с финансовой системой США.
Вашингтон поставил ультиматум нарушающим антироссийские санкции банкам
© Фото: Katie Ricks, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вашингтон пообещал отключить от своей финансовой системы все банки, которые будут нарушать антироссийские санкции. Об этом заявил представитель Белого дома.

«Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу или быть связанным с финансовой системой США», - передает его сообщение РИА Новости.

Чиновник напомнил, что доллар - единственная валюта, которая используется по всему миру. Он также упомянул новый исполнительный указ американского президента Джо Байдена об усилении контроля за финансовым сектором в вопросах, касающихся ограничений России в сотрудничестве с другими финансовыми организациями.

«Фундаментально люди не захотят брать на себя этот риск. Проведите необходимую оценку или поставьте под угрозу возможность доступа к нашей системе», - подытожил американский чиновник.

Новый указ Байдена должен усилить антироссийские санкции в финансовой сфере. В пятницу, 22 декабря, стало известно о планах президента США подписать соответствующий документ.

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