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Генсек ООН заявил о 136 погибших сотрудниках в Газе с начала эскалации конфликта

Марина Крижановская
05:11 23.12.2023
Гутерриш отметил, что такое впервые происходит в истории всемирной организации.
Генсек ООН заявил о 136 погибших сотрудниках в Газе с начала эскалации конфликта
© Фото: IMAGO Atia Darwish apa images Globallookpress
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За 75 дней боевых действий в секторе Газа погибли 136 сотрудников Организации Объединенных Наций. Согласно заявлению генерального секретаря Антониу Гутерриша, такое в истории организации происходит впервые. Многие из них вынужденно покинули свои дома. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«136 наших коллег в секторе Газа были убиты за 75 дней. Такого мы никогда не видели в истории ООН. Большинство наших сотрудников были вынуждены покинуть свои дома», - заявил Гутерриш.

Он сообщил, что уважает погибших и тысячи представителей гуморганизаций, которые, рискуя своими жизнями, поддерживают мирное население сектора Газа.

По состоянию на 19 ноября число погибших сотрудников ООН в секторе Газа достигло 104 человек. Речь идет о специалистах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли в секторе Газа.

Как сообщало 20 декабря, в общей сложности число погибших в секторе Газе после обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 20 тысяч человек. В их числе восемь тысяч детей и 6,2 тысячи женщин. Еще 6,7 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Эскалация палестино-израильского конфликта началась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Во время этого они убивали жителей приграничных поселений и захватили в плен более 200 заложников, включая женщин, детей и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал проводить там с 27 октября военную операцию. Авиационные удары наносятся по различной инфраструктуре анклава, в том числе и по больницам.

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