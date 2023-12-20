Число погибших в Газе после обострения конфликта увеличилось до 20 тысяч человек

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Жертвами обострения палестино-израильского конфликта стали 20 тысяч человек. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что среди погибших 8 тысяч детей и 6,2 тысячи женщин. Еще 6,7 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Кроме того, более 52 тысяч человек получили ранения, полностью разрушены 53 тысячи единиц жилья и еще 255 тысяч получили повреждения.

Напомним, палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС осуществили ракетную атаку на Израиль, объявив операцию «Потоп Аль-Аксы». Они также взяли в заложники более 200 человек. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

В ноябре стороны договорились о гуманитарной паузе, в результате которой из плена ХАМАС были освобождены 110 человек. Еще 136 все еще остаются в заложниках у боевиков.