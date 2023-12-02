Венгерский и нидерландский политики препятствуют достижению целей запланированного на середину декабря саммита по вступлению Украины в ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также кандидат на пост главы кабмина Нидерландов и лидер Партии свободы (PVV), которая одержала победу на выборах в палату представителей страны, Герт Вилдерс не допустят вступления Украины в Европейский союз. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Саммит по вступлению Украины в Евросоюз, который запланирован на середину декабря этого года, призван был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в объединении, передает RT материал издания.

При этом отмечается, что венгерский и нидерландский политики препятствуют достижению целей встречи.

Ранее депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт заявил, что ЕС может развалиться из-за Украины. По его словам, планы евродепутатов лишить небольшие страны права вето может привести к тому, что многие государства откажутся от членства в Евросоюзе.

Политолог Сергей Марков в свою очередь считает, что расслоение Европейского союза возможно из-за разных интересов стран-участниц, большой зависимости от Вашингтона и проблем с миграцией. По мнению эксперта, часть стран хотели бы меньше зависеть от ЕС и соглашаются зависеть от него только потому, что получают серьезные дотации из бюджета объединения.