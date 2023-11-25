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Политолог Марков допустил расслоение ЕС из-за разных интересов стран-участниц

Алина Луговая
18:44 25.11.2023
Политолог Сергей Марков допустил расслоение ЕС из-за того, что часть стран остается в союзе только из-за дотаций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress
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Расслоение Евросоюза возможно из-за разных интересов стран-участниц, большой зависимости от США и проблем с миграцией. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал политолог Сергей Марков.

«Произойдет расслоение Евросоюза на три таких кольца. Разные страны выражают разный интерес к ЕС. Часть стран хотели бы большей консолидации, среди них Франция, Германия. А часть стран хотели бы меньше зависеть от Евросоюза и соглашаются зависеть от него только потому, что получают серьезные дотации из бюджета ЕС. Как эти дотации уменьшатся, они сразу резко уйдут в сторону», - заявил Марков.  

Среди стран, которые при уменьшении дотаций могут дистанцироваться от ЕС, политолог назвал Венгрию и Польшу. Среди тех, кто наоборот захочет перейти к федеративному устройству Марков выделил Германию, Францию, Италию, Испанию и Нидерланды.

Марков добавил, что перспективы выжить у Евросоюза есть, поскольку в рамках большого союза всегда жить лучше. Так в рамках ЕС богатые страны получают рынки, а бедные страны - дотации из бюджета ЕС. В то же время, по словам политолога, сейчас у Евросоюза имеется ряд больших проблем.

«Первая проблема - это ошибка руководства ЕС в том, что касается миграции. Миграция у них происходит вовсе не по гуманитарным причинам, руководству ЕС, миллиардерам, нужна дешевая рабочая сила. Им нужно разгромить профсоюзы, поэтому они берут себе мигрантов», - объяснил Марков.

Он добавил, что в результате таких действия на выборах раз за разом выигрывают евроскептики, последний пример - Голландия.  

«Еще одна серьезная проблема ЕС в том, что он слишком зависит от США. Именно по приказу США Евросоюз был вынужден поддержать не Украину, а фашистский террористический режим. Это не просто фашистское клеймо на лбу ЕС, это огромный камень, который тянет ЕС», - указал политолог.

По словам Маркова, связь Евросоюза с криминалом рано или поздно может подорвать его, как именно - неизвестно, но «расплата за это чудовищное преступление, которое ЕС делает каждый день, будет обязательно» .

Ранее политолог Михайлов заявил о спросе на европейских выборах на пророссийскую риторику, так как европейцев все больше возмущает поддержка Украины в ущерб своей экономики.

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