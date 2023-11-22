Экс-депутат Бундестага Гердт заявил, что ЕС может развалиться из-за Украины

Планы евродепутатов лишить небольшие страны права вето может привести к тому, что многие государства откажутся от членства в ЕС.

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Обсуждение в Евросоюзе планов о лишении права вето ряда небольших стран-членов может означать конец для объединения. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил депутат Бундестага XIX созыва, председатель Международного совета российских немцев Вальдемар Гердт. По его словам, решение о лишении права вето евродепутаты могут принять из-за Венгрии и Словакии, которые блокируют транши помощи Украине, что вызывает недовольство у других членов ЕС.

«Это изменение системы с точки зрения мультиглобалистов для того, чтобы сделать ее более эффективной. Когда они умышленно играли в демократию - хотя ничего общего с демократией Европейский союз не имеет - надо было поставить этот постулат: если я нахожусь в каком-то сообществе и его решение противоречит интересам моего народа или всего человечества, то я, как суверенное государство, не обязан подчиниться этому беспределу. Это как раз было заложено в основу», - заявил экс-депутат.

По словам Гердта, эта система дала сбой после того, как члены ЕС «взбесились» и захотели отодвинуть Венгрию на периферию из-за ее нежелания поддерживать Украину.

«Правильно делают венгры. На какую периферию ее хотят отодвинуть? Она и так там. Это начало распада Евросоюза, потому что когда отходят от правил создания, то это уже не та организация. И это позволит странам сказать: "Ребята, спасибо, но нам с вами не по пути"», - заключил Гердт.

Ранее украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук заявил, что процесс развала ЕС уже запущен. По его мнению, если Украина все же вступит в объединение, то «сядет на финансирование» стран Европы и станет еще больше брать денег.