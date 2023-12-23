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Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит операцию в Газе до достижения целей

Анастасия Бобылева
22:59 23.12.2023
Об этом израильский премьер-министр сообщил в ходе телефонного разговора с Джо Байденом.
Нетаньяху заявил, что Израиль не остановит операцию в Газе до достижения целей
© Фото: Wang Zhuolun XinHua Globallookpress
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция в секторе Газа не прекратится, пока не будут достигнуты все цели. Он разговоре с американским президентом Джо Байденом Нетаньяху подчеркнул, что признателен «за позицию США в Совете Безопасности ООН».

«Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты», - цитирует РИА Новости сообщение канцелярии Нетаньяху.

Ранее США заблокировали резолюцию в Совбезе ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа, в то время как за резолюцию проголосовали 13 членов организации, а воздержалась от голосования только Великобритания. Вашингтон объяснил это тем, что в проекте нет соболезнований в адрес жертв атаки ХАМАС и осуждения их убийц.

Вашингтон предложил свои поправки к документу, которые, как считает постпред РФ при ООН Василий Небензя, развяжут Израилю руки и позволят дальше беспрепятственно бомбить мирное население Газы. В Совете безопасности ООН отклонили поправку США к резолюции, поскольку эта поправка убрала из документа призыв к немедленному прекращению огня.

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