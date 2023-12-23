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Полиция могла знать о намерениях устроившего стрельбу в Праге студента

Анастасия Бобылева
21:37 23.12.2023
По данным СМИ, за три часа до инцидента полиция Праги была предупреждена, что к Карлову университету направляется человек с оружием.
Полиция могла знать о намерениях устроившего стрельбу в Праге студента
© Фото: Martin Hladik AFLO Globallookpress
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Полицейским Праги за три часа до инцидента со стрельбой в университете пришла информация, что в столицу направляется вооруженный человек. Об этом пишет чешская газета Mlada fronta Dnes.

Как сообщает Sputnik, на тот момент у полиции уже была информация о том, что студент убил своего отца и взял с собой винтовку и дробовик. Также его уже подозревали в убийстве мужчины с младенцем в лесу.

К зданию университета полицейские прибыли заранее, однако потом получили новые данные и уехали. После этого туда прибыл вооруженный студент.

Также стало известно, что мать студента незадолго до инцидента получила от него сообщение. Он рассказал ей, что планирует совершить суицид. После этого она обратилась в экстренные службы, направившие сигнал тревоги полиции.

Сотрудники правоохранительных органов отправились домой к молодому человеку, где обнаружили тело убитого отца. Они также нашли в доме самодельное взрывное устройство, его обезвредили саперы.

Устроивший стрельбу в Карловом университете Давид Козак убил не менее 15 человек. Еще 24 человека пострадали в результате инцидента. Самого стрелка нейтрализовала полиция.

Позже появилась информация о том, что правоохранительные органы подозревают Козака в убийстве мужчины и его двухмесячной дочери в Клановицком лесу. Начальник полиции Чехии рассказал, что жертвы явно были выбраны случайно человеком без криминального прошлого.

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