Полицейские начали проверку аэропорта Праги из-за сообщения о бомбах

Эвакуацию в аэропорту не проводили, однако усилили меры безопасности.

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Полиция Праги начала проверку в аэропорту имени Вацлава Гавела в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Ведомство сообщило об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Речь идет о пяти бомбах, которые оставил мужчина. гвоорящий по-английски, передает 360. Пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям полицейских.

Уточняется, что в аэропорту не провели эвакуацию, но усилили меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов при помощи отдела по борьбе с телефонным мошенничеством занялись установлением личности звонившего. Саперы и кинологи прибыли на место для обыска.

Ранее в Карловом университете в центре Праги злоумышленник открыл стрельбу, в которой погибли по меньшей мере 15 человек. Еще 24 человека оказались ранены, сам стрелок покончил с собой. В МВД Чехии заверили, что произошедшее не имеет отношения к международному терроризму.