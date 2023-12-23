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В ДНР 11 мирных жителей пострадали при обстрелах боевиков

Елизавета Егорова
20:28 23.12.2023
Двое мирных жителей находились на остановке общественного транспорта во время атаки ВСУ, они получили ранения.
В ДНР 11 мирных жителей пострадали при обстрелах боевиков
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
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Украинские боевики 23 декабря обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 64 раза, выпустив 223 различных боеприпаса. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что в ходе обстрелов и сброса боеприпасов с дронов пострадали 11 мирных жителей.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ и сброса боеприпасов с БПЛА на данный момент ранения различной степени тяжести получили 11 мирных жителей», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Двух человек обстрел застал на остановке общественного транспорта в Петровском районе Донецка. В Кировском районе из-за падения боеприпаса с дрона ранения получили еще семь человек. Остальные пострадавшие находятся в Ясиноватой и Горловке.

Из-за атаки повреждения получили 12 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры, добавил глава региона.

За прошлые сутки националисты открывали огонь по территории ДНР 16 раз. Представительство республики в СЦКК сообщило о ранении семи человек.

Под огонь противника попали пятеро пожарных МЧС России. Они тушили огонь на хозяйственной постройке в Кировском районе Донецка, когда с БПЛА ВСУ сбросили боеприпас.

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