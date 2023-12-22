При атаке ВСУ Донецка пострадали пятеро пожарных МЧС России

В Донецке ВСУ сбросили боеприпас с дрона. В результате атаки пострадали пятеро пожарных МЧС России.

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В ходе атаки украинских националистов в Донецке пострадали пятеро сотрудников третьей пожарно-спасательной части города. Роковой боеприпас был сброшен с дрона противника, сообщили в МЧС России.

«В Донецке пострадали от боеприпаса, сброшенного с беспилотника, пять пожарных МЧС России», - сообщило министерство в официальном Telegram-канале.

В момент произошедшего пожарные тушили хозяйственную постройку в Кировском районе города. Всех пострадавших госпитализировали. Сейчас угроз для жизни сотрудников МЧС нет.

Днем ранее при обстреле боевиками ДНР пострадали две мирные жительницы. Одна из них 1994 года рождения получила ранения в Петровском районе Донецка, вторая 1960 года - в Никитовском районе Горловки.

Вечером этого же дня ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибра 155 миллиметра. Под обстрел попали Куйбышевский и Петровский район города.