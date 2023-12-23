Боевики ВСУ за сутки 16 раз атаковали территорию ДНР

В Кировском районе Донецка ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет, ранив семь мирных жителей.

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За минувшие сутки вооруженные силы Украины 16 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.

В Кировском районе Донецка ранения получили семь мирных жителей, сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Под огонь украинских националистов попали два района Горловки и четыре района Донецка.

«В результате сбросов ВОП с БПЛА ранения различной степени тяжести получили семь гражданских лиц в Кировском районе Донецка», - опубликовало ведомство информацию в Telegram-канале.

Также в Кировском районе города пострадали пять сотрудников МЧС. В Горловке при ударах повреждения получил жилой дом и один объект гражданской инфраструктуры. При атаках по Донецкой республике боевики ВСУ применили 45 различных боеприпасов.