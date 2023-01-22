Они выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм.

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В ночь с субботы на воскресенье украинские боевики выпустили по населенному пункту Горловка снаряды «натовского» калибра 155 мм, сообщили в представиельстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Около полуночи украинские националисты обстреляли Горловку четырьмя снарядами «натовского» калибра 155 мм. Как сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько, поврежден дом в жилом массиве «Строитель», который относится к Никитовскому району.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - следует из сообщения представительства в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР. Они выпустили 128 снарядов. В результате погиб один мирный житель.

Напомним, шестого января в честь празднования Рождества Христова президентом России Владимиром Путиным в 12:00 и до 24:00 седьмого января был введен тишины. Однако украинские боевики неоднократно нарушали его, в том числе используя РСЗО.

Позже Вооруженные силы РФ реализовали операцию возмездия в ответ на обстрел Украиной наших военнослужащих в Макеевке. Было уничтожено 600 украинских националистов.