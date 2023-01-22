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Украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР за минувшие сутки

Вероника Волосунова
02:04 22.01.2023
Было выпущено 128 снарядов, погиб один мирный житель.
Украинские националисты 26 раз обстреляли ДНР за минувшие сутки
© Фото: РИА Новости
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За прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 26 обстрелов со стороны украинских националистов. Они выпустили 128 снарядов, в том числе «натовского» калибра, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском — пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 128 единиц различных боеприпасов», — следует из сообщения в Telegram-канале. 

Под обстрелом оказались шесть населенных пунктов: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая и Макеевка.

В результате в Кировском районе Донецка погиб один мирный житель - мужчина. Повреждены четыре домостроения и один объект гражданской инфраструктуры. За предыдущие сутки территории ДНР оказались под огнем украинских боевиков 18 раз.

Ранее в январе уже были зафиксированы случаи гибели мирных жителей в результате обстрелов украинских националистов. Так, 16 января погибли трое, а пять были ранены. В тот день также было выпущено шесть ракет из РСЗО по поселку Макеевка

Еще два человека погибли после того, как украинские боевики обстреляли Волноваху. Снаряды разорвались в частном секторе. В результате разрушены дом и школа. 

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