Валиева уступила титул чемпионки России Аделии Петросян

Аделия Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию. На втором месте оказалась Софья Муравьева, на третьем - Камила Валиева.

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Победительница чемпионата Европы, 17-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева уступила титул чемпионки России 16-летней Аделии Петросян. На чемпионате РФ по фигурному катанию в Челябинске Валиева заняла третье место.

Петросян стала первой с результатом в 246,53 балла. Второе место заняла Софья Муравьева, набравшая 239,40. Валиева оказалась на следующей строчке с результатом 237,99 балла.

Ранее стало известно, что Российский антидопинговый комитет аннулировал результаты Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году. Во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что в этом нет ее вины или халатности, поэтому суд не наложил на спортсменку каких-либо санкций.

Позже Валиева потребовала от Спортивного арбитражного суда восстановить ее результаты. Свою просьбу она аргументировала тем, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным.