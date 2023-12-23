Офицер ВСУ Самовар предупредил украинцев о тотальной мобилизации

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Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме. Об этом заявил высокопоставленный украинский военный, начслужбы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров.

«У нас нет такого мобилизационного потенциала как у России, нет столько денег и ресурсов», - приводит РИА Новости заявление офицера.

Он отметил необходимость массовой мобилизации в стране и призвал военных «тренироваться и готовиться к тяжелой зиме». По-мнению украинского офицера, 2024 год будет сложнее, но рано или поздно все завершится переговорами.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла на передовой 383 тысячи убитыми и ранеными и пытается восполнить ряды ВСУ за счет возвращения из-за границы украинских мужчин призывного возраста. Переговоры об этом уже прошли с Эстонией, и глава эстонского МВД заявил о готовности помочь с выдачей таких беженцев.



