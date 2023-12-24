Знаток «Что? Где? Когда» Козлов вспомнил, как игра ввела моду на красные пиджаки у «братвы»

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В 1991 году в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» появились красные пиджаки. Они вручались лучшим игрокам серии игр, как «Бессмертным членам клуба». Знатоки очень ценили эти пиджаки и боролись за них с нескрываемым азартом. После появления в игре такие же пиджаки стали носить бандиты, желая обрести «бессмертие». Об этом в эфире программы «Галерея Звезд» рассказал магистр «Что? Где? Когда» Андрей Козлов.

«Когда появились "бессмертные", по законам телевидения их нужно было визуализировать. В это время в России "братва" красные пиджаки не носила. И они увидели это по телевизору, поняли - что Друзь бессмертный, а я чем хуже? И постепенно Ворошилов вводит в моду среди "братвы" красные пиджаки», - рассказал Козлов.

В предыдущем выпуске «Галереи Звезд», посвященном телеведущему Юрию Николаеву, редактор программы «Утренняя почта» Марта Могливеская рассказала, что ей пришлось стать «бандиткой», чтобы в эфир включили выступление группы «Лесоповал».

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней. Новый выпуск программы посвящен Владимиру Ворошилову - создателе телеигры «Что? Где? Когда?», одному из самых известных и вместе с тем загадочных людей отечественного телеэкрана.