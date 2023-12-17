Могилевская стала «бандиткой» ради показа «Лесоповала» в «Утренней почте»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Редактору программы «Утренняя почта» Марте Могилевской пришлось стать «бандиткой», чтобы в эфир включили выступление группы «Лесоповал». Разрешение на показ этого музыкального коллектива ей не давали. Об этом Могилевская рассказала в эфире программы «Галерея Звезд» на «Звезде».

«”Лесоповал” я протащила очень просто. Дело в том, что мне его вставлять запретили, и я как бандитка пролезла в эфирную зону и просто вклеила рулон. И вот это первый раз, когда они прозвучали, и начался их прекрасный творческий путь», - рассказала музыкальный редактор.

Марта Могилевская приоткрыла тайну о том, как некоторых артистов протаскивали в эфир несмотря на отказы начальства, во время выпуска программы «Галерея Звезд», посвященной Юрию Николаеву. Вы можете посмотреть его полностью на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой и Анне Шатиловой, а также ведущем капитал-шоу «Поле чудес» Леониде Якубовиче.