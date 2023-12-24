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Борис Крюк рассказал о поисках голоса «Что? Где? Когда?» после смерти Ворошилова

Алексей Курильченко
12:02 24.12.2023
По словам ведущего, в ходе поисков провели целую операцию, чтобы знатоки не догадались, кто сидит за микрофоном.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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После внезапной кончины ведущего и создается игры «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова возник вопрос о дальнейшей судьбе программы. Команда программы решила провести еще одну игру, в ходе которой зрители и решать ее дальнейшую судьбу. Для потенциально последнего выпуска программы требовался ведущий с голосом, максимально похожим на голос Ворошилова. Вести игру в итоге стал сын режиссера Борис Крюк, но это держалось в тайне. Об этом Крюк рассказал в эфире программы «Галерея Звезд».

«Была продумана целая операция - знатоки считали, что ведет двоюродный брат Владимира Яковлевича - Юрий Борисович. Им было сказано - не спрашивать, кто ведет. На автомобиле Ворошилова приезжал Юрий Борисович, заходил в домик, садился рядом с креслом ведущего на стульчик и сидел там три часа. Звукорежиссер изменила голос мне так, что я до сих пор вздрагиваю, когда я слышу запись с 2001 года», - рассказал Крюк.

В итоге зрители приняли решение о продолжении существования «Что? Где? Когда», а Борис Крюк стал постоянным ведущим игры.

В одним из предыдущих выпусков «Галереи Звезд» телеведущая Татьяна Судец рассказал, что ее могли уволить в самом начале ее карьеры за ругань в прямом эфире. К счастью Игорь Кириллов лишь поругал неопытную ведущую.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней. Новый выпуск программы посвящен Владимиру Ворошилову - создателе телеигры «Что? Где? Когда?», одному из самых известных и вместе с тем загадочных людей отечественного телеэкрана.

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