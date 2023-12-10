Татьяна Судец рассказала, как ее чуть не уволили за ругань в прямом эфире

Во время эфира произошла техническая неполадка, которая заставила неопытную тогда телеведущую понервничать.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Легендарную советскую телеведущую Татьяну Судец могли уволить в самом начале ее карьеры за ругань в прямом эфире. К счастью Игорь Кириллов, глава дикторского отдела Центрального телевидения СССР с 1968 по 1989 годы, лишь поругал неопытную ведущую. Об этом Татьяна Судец рассказала в программе «Галерея Звезд» на нашем телеканале.

«Идет программа на "Орбите". Я веду эту программу передач и приглашаю ребят посмотреть передачу "Костер". И должен был пойти ролик, который напоминал о борьбе с огнем. А ролик не идет! Я сижу, смотрю в монитор - а в эфире секунды кажутся часами, веками. И вот я сижу и не разжимая зубы говорю: "Черти что". И все это пошло в эфир», - рассказала Судец.

Спустя некоторое время съемочной группе позвонили военные, который обслуживали «Орбиту» и пожаловались на ругающегося ведущего. И Татьяну вызвали «на ковер» к Игорю Кириллову.

«Ну? Микрофон надо выключать!», - сказал тогда ведущей Кириллов.

Полное интервью с легендарной советской телеведущей Татьяной Судец смотрите в новом выпуске программы «Галерея Звезд» телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. В эфир уже вышли выпуски о спортивном комментаторе Николае Озерове, знаменитом ведущем программы «В мире животных» Николае Дроздове, советских дикторах Игоре Кириллове, Валентине Леонтьевой, и Анне Шатиловой.