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Политолог Корнилов заявил, что Европа не сможет легально вернуть беженцев Киеву

Анастасия Бобылева
16:01 23.12.2023
По мнению эксперта, Украина не может требовать от Европы отослать на родину беженцев призывного возраста, однако она может требовать определенных ограничений в пособиях для них.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Christoph Soeder, dpa, Globallookpress
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Политолог Владимир Корнилов прокомментировал новости о возможном возвращении на Украину беженцев, подлежащих мобилизации. Такую идею высказал недавно украинский министр обороны Рустем Умеров. По словам политолога, однако, слова Умерова могут не отображать реальную позицию Киева.

«Пока что мы слышали заявления неофициальных лиц Украины о том, что надо бы возвращаться. Заявления Умерова немецким изданиям, которые затем пресс-секретарь Умерова опровергал», - сообщил Корнилов.

Он добавил, что разговоры об этом на Украине ведутся давно, но европейские страны не могут осуществить этого, к них просто нет легального способа. По мнению политолога, все это просто желания «ура-патриотов» Украины. Он подчеркивает, что скорее всего добиться возвращения беженцев Киев не сможет, однако будет требовать каких-то ограничений для них.

«Я не думаю, что как-то возможно начать охоту за украинскими призывниками где-то в европейских странах и отсылать их обратно. При этом Украина, наверное, будет добиваться каких-то ограничений пособий беженцев для этих людей, но вы же понимаете: когда на кону будет стоять посылка на верную смерть или получение каких-то евро где-то в Европе, я думаю, что тут у немногих украинцев будет какой-то выбор», - подытожил эксперт.

В Эстонии находятся около семи тысяч украинских беженцев, подлежащих мобилизации. Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс сообщил, что Таллин готов помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста на родину. В то же время днем ранее начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янека Мяги заверил, что у Киева нет законных оснований требовать подобных действий, а у Таллина нет оснований выдавать беженцев Украине.

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