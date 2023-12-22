В Эстонии заявили, что не будут выдавать Киеву военнообязанных граждан Украины

У Эстонии нет законных оснований высылать военнообязанных граждан Украины, сбежавших от мобилизации.

© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Эстония не собирается возвращать Украине ее военнообязанных граждан. Об этом заяви начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД страны Янека Мяги. Он подчеркнул, что Украина не обращалась к Эстонии с таким запросом.

«Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас (Эстонию. - Прим. ред.) об этом не просила», - цитирует издание Postimees слова Мяги.

Он добавил, что у Киева нет законных оснований требовать от Эстонии возвращения военнообязанных граждан Украины, а у Эстонии нет оснований их выдавать.

Начальник департамента таким образом прокомментировал тиражируемые слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что Украина будет добиваться возвращения на родину граждан в возрасте от 25 до 60 лет. По его словам, в стране обсуждается, какие меры можно к ним применить.

Ранее об отказе возвращать в Украину сбежавших от мобилизации граждан заявили в Германии. По словам федерального министра юстиции страны Марко Бушмана, государство намерено заняться их интеграцией в немецкое общество.