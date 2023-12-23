Посол ФРГ в РФ заявил, что Германия не намерена разрывать контакт с Россией

Посол Германии в России Ламбсдорфф: у нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам, но нам придется общаться с Россией.

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Посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф подчеркнул, что Германия продолжит сохранять контакт с Россией, несмотря на все имеющиеся РФ и Европой разногласия в основополагающих вопросах. Об это дипломат заявил в интервью радиостанции RND.

По мнению посла, первым шагом к нормализации отношений с Россией будет прекращение огня на Украине и установление прочного мира, основанного на международном праве. Он также пояснил, что вводимые против России санкции направлены не на смену линии поведения правительства страны, а на увеличение цены, которую оно «платит за определенные действия». Посол также опроверг слухи об ухудшении здоровья президента России Владимира Путина, сказав, что тот «чувствовал себя хорошо», когда посол вручал ему верительную грамоту.

«У нас совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам Но Россия является и остается территориально крупнейшей страной мира, занимает постоянное место в Совете Безопасности ООН и непосредственно соседствует ЕС. Так что нам придется общаться с Россией», - заявил Ламбсдорфф.

Ранее политолог Сергей Маркелов в интервью «Звезде» назвал канцлера Германии Олафа Шольца «главным неудачником» 2023 года из-за провала проводимой им политики. Это произошло на фоне сообщения о том, что канцлер занял 14-е место из 20 в рейтинге одобрения немецких политиков после падения его популярности на 14%.