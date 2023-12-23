Взрывы произошли в Кропивницком Кировоградской области

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в ряде областей Украины, в частности, Днепропетровской и Кировоградской.

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В Кропивницком Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

В Telegram-канале публикуется карта из украинского министерства цифровой трансформации, на которой можно заметить, что сигнал воздушной тревоги звучит в ряде областей Украины, в частности, Днепропетровской и Кировоградской.

Ранее официальный ресурс по оповещению сообщал, что в центральных, южных и восточных регионах Украины звучит воздушная тревога. По данным ресурса, сирена прозвучала в ltdznb областях Украины, а также в подконтрольных Киеву Территории Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.

До этого взрывы произошли в Одессе в ночь на 17 декабря. Жителей призвали проследовать в укрытия.