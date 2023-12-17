В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Сообщается также об угрозах обстрела в населенных пунктах Марганец и Никополь Днепропетровской области.

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Воздушная тревога объявлена в центральных, южных и восточных регионах Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Сигналы прозвучали в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.

Сообщается также об угрозах обстрела в населенных пунктах Марганец и Никополь Днепропетровской области.