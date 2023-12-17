Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов

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В ночь на воскресенье в Одессе прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает издание «Страна». В регионе объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в укрытия.

Также сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях. Такие данные приводятся украинским министерством цифровой трансформации.

Напомним, о взрывах в Одесской области сообщалось и ровно неделю назад. В прошлое воскресенье они прогремели в городе Южный.

Позже фиксировалась серия взрывов в Киеве.