Ночью в Одессе прогремело несколько взрывов
В городе объявлена воздушная тревога.
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press
В ночь на воскресенье в Одессе прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает издание «Страна». В регионе объявлена воздушная тревога. Людей призвали проследовать в укрытия.
Также сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Николаевской, Харьковской и Хмельницкой областях. Такие данные приводятся украинским министерством цифровой трансформации.
Напомним, о взрывах в Одесской области сообщалось и ровно неделю назад. В прошлое воскресенье они прогремели в городе Южный.
Позже фиксировалась серия взрывов в Киеве.